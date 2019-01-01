Tottenham, Eriksen için 130 milyon pound istiyor
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İspanyol devi Real Madrid'in, Tottenham'ın Danimarkalı yıldızı Christian Eriksen için kesenin ağzını açması gerekiyor.
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Mirror'da yer alan habere göre Tottenham Kulübü Başkanı Daniel Levy, Eriksen'in bonservisini 130 milyon pound olarak belirledi.
Danimarkalı oyuncunun Tottenham ile olan sözleşmesi 2020 yılında sona eriyor.
Eriksen bu sezon resmi maçlarda 38 kez forma giydi, 7 gol attı ve 12 asist yaptı.