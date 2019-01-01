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Tottenham, Eriksen için 130 milyon pound istiyor

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(C)Getty Images
Tottenham Başkanı, Danimarkalı orta saha oyuncusu Christian Eriksen'in bonservis bedelini belirledi.

İspanyol devi Real Madrid'in, Tottenham'ın Danimarkalı yıldızı Christian Eriksen için kesenin ağzını açması gerekiyor.

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Mirror'da yer alan habere göre Tottenham Kulübü Başkanı Daniel Levy, Eriksen'in bonservisini 130 milyon pound olarak belirledi.

Danimarkalı oyuncunun Tottenham ile olan sözleşmesi 2020 yılında sona eriyor.

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Eriksen bu sezon resmi maçlarda 38 kez forma giydi, 7 gol attı ve 12 asist yaptı.

 

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