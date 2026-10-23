Tottenham Hotspur orta saha oyuncusu James Maddison'ın, Coventry City karşısında gol atarak yaptığı müthiş dönüşün ardından cumartesi günü Chelsea deplasmanında oynanacak kritik Premier Lig maçında forma giyip giymeyeceği büyük bir soru işareti. Teknik direktör Roberto De Zerbi, kabarık sakat listesi nedeniyle 29 yaşındaki oyuncuyla ilgili risk almak istemediğini kabul etti.

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Maddison'ın Chelsea deplasmanında oynaması şüpheli

Rekabetçi maçlara kısa süre önce dönen Maddison, bu hafta kritik antrenmanlara katılamadı. 29 yaşındaki oyuncu, 536 gün sonra ilk kez ilk 11'de başladığı pazartesi günkü Coventry City karşısında alınan 3-1'lik iç saha galibiyetinde açılış golünü attı. Bu sevindirici sonuç, Tottenham'a sonunda sezonun ilk lig galibiyetini getirdi.

Ancak İngiliz oyun kurucu, maçın ardından üç gün boyunca takım antrenmanlarına katılmadı. De Zerbi şimdi yıldız orta saha oyuncusunu Stamford Bridge'de oynatıp oynatmama konusunda karar vermek zorunda.

De Zerbi sakatlık riskine karşı temkinli

De Zerbi, Maddison'ı yoğun Premier League temposuna aceleyle döndürmek istemiyor. Tottenham teknik direktörü, lig genelinde oyuncular üzerindeki fiziksel yükün arttığına dikkat çekti.

De Zerbi, cuma günü düzenlenen basın toplantısında, “Maddison ilk üç gün bizimle çalışmadı,” dedi. “Yarın için hazır olup olmadığını bilmiyorum. Risk almak istemiyorum çünkü futbolda bu dönemi incelerseniz sadece Tottenham'da değil, çok sayıda sakatlık olduğunu görebilirsiniz.”

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Dönen oyuncular Tottenham'ın elini güçlendirdi

Maddison'la ilgili endişelere rağmen Tottenham, birkaç oyuncunun forma giyebilecek duruma gelmesiyle önemli bir destek buldu. Pedro Porro, Andy Robertson ve Omar Marmoush forma giymeye hazır. De Zerbi, bu önemli maç öncesinde taktiksel seçeneklerini anlattı.

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“Mathys Tel'le, Omar Marmoush'u içte kullanarak, (Conor) Gallagher'la da oynayabiliriz,” diye ekledi. “Pedro Porro'nun oynayabileceğini düşündüğümüzde daha fazla seçeneğimiz var. Şanslıyız çünkü aynı pozisyon için birçok seçeneğimiz var. Hem onun hem de bizim için en iyi seçeneği bulmalıyız.”

Tottenham'ın Stamford Bridge'deki karnesi iç açıcı değil

Tottenham, hafta sonu öncesinde hâlâ önemli eksiklerle karşı karşıya. Kanat oyuncusu Savio, orta saha oyuncusu Lucas Bergvall ve sol bek Destiny Udogie forma giyemeyecek. Dejan Kulusevski'nin ise 526 günlük aranın ardından kısa süre önce sahalara dönmesi nedeniyle oynayıp oynamayacağı belirsiz.

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Güncel Premier League puan tablosu, cumartesi günkü maçın önemini ortaya koyuyor. 16. sıradaki Tottenham, Londralı rakibine karşı üst üste yedinci lig galibiyetini almak isteyen dördüncü sıradaki Chelsea'ye konuk olacak.

Batı Londra'daki geçmiş sonuçlar De Zerbi'nin ekibinin aleyhine. Tottenham, tüm kulvarlarda Stamford Bridge'e yaptığı son 41 ziyarette yalnızca bir kez kazandı. Bu da takımın önündeki zorluğun büyüklüğünü gösteriyor.