Tottenham, Bayern Münih'e imza atan Harry Kane'in son arzusunu reddetti!

Tottenham, Bayern Münih'e transfer olan Harry Kane'in İngiltere'deki takım arkadaşlarına veda etmesine izin vermedi.

Kane, Ağustos'ta Bayern Münih'e imza attı

Tottenham'daki takım arkadaşlarına veda etmeye vakit bulamadı

Şimdi Tottenham, Harry Kane'in antrenman sahasında yer almasına izin vermiyor

NE OLDU? 30 yaşındaki Harry Kane, 100 milyon euro karşılığında Bayern Münih'e transfer oldu ve Almanya'ya gitmek için İngiltere'den hızlı bir şekilde ayrıldı. Bu nedenle takım arkadaşlarıyla yalnızca WhatsApp üzerinden vedalaşma şansı buldu. Harry Kane, 19 yılını geçirdiği Tottenham'a veda etmek için yeniden Londra'ya gitmeyi düşünüyordu. Ancak The Telegraph'ın haberine göre, Tottenham'dan Harry Kane'e kulüp tesislerine girmesi için izin çıkmadı.

BÜYÜK RESİM: İngiltere kaptanı için yaz ayı transfer bilmecesiyle geçerken sonunda Bayern Münih'e transfer oldu. Ancak bu hızlı gelişme yüzünden Harry Kane, Tottenham'daki kişisel eşyalarını bile alamadı.

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Getty Images

KANE VE BAYERN MÜNİH İÇİN SIRADA NE VAR?: Yeni takımında çıktığı üç karşılaşmada üç gol kaydeden Harry Kane, Cumartesi günü Bundesliga'da Borussia Mönchengladbach'a karşı oynayacakları mücadelede yeniden gol bulmayı umacak.