Tosic'ten transfer açıklaması

2018'de takımına 4.5 milyon euro bonservis bedeli kazandırarak Çin'in Guangzhou kulübüne giden eski Beşiktaşlı Tosic transferiyle ilgili konuştu

Beşiktaş'ta bulunduğu 3 sezonda başarılı bir performans sergileyen ve ayrılırken önemli miktarda bonservis geliri kazandıran Sırp savunma oyuncusu Dusco Tosic'in Çin'in Guangzhou kulübüyle sözleşmesi bu yılın sonunda bitiyor.

Yeni dönem için adı eski takımı Beşiktaş'la da anılan stoper, transfer dedikoduları hakkında açıklama yaptı. Sırp medyasına konuşan Tosic, Kızılyıldız kulübü ile temaslarının olduğunu, ülkesinin bu takımında forma giymekten onur duyacağını belirtti. Milliyet spor servisinin haberine göre 'den de teklifler bulunduğunu ancak somut bir şey söylemek için erken olduğunu belirten oyuncu, 35 yaşında olmasına karşın formunun gayet iyi olduğunun ve en az 2-3 sezon daha oynamak istediğinin altını çizdi.

2015'te 'nden Beşiktaş'a bedelsiz olarak transfer olan Tosic, BJK formasıyla beklenenin üzerinde bir performans sergileyerek başarılı bir tablo çizmiş, ardından Çin'e transfer olarak takımına 4.5 milyon euro bonservis geliri kazandırmıştı.