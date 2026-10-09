Torres, Paris Saint-Germain ile ilk ödülünü kazandı

Ferran Torres'in Fransız ekibi Paris Saint-Germain'deki kariyeri daha yeni başlamıştı ki, kendisine şimdiden parlak bir isim yapmayı başardı. Bu yaz Barcelona'dan 40 milyon avronun biraz üzerinde bir bedelle transfer edilen İspanyol golcü, başkent kulübüyle gürültülü bir başlangıç yaparak farklı kulvarlardaki 6 maçta 7 gol kaydetti.

Eylül ayında ise istatistikleri dikkat çekici rakamlara ulaştı; Fransa Ligi'ndeki 3 maçta 2 gol attı ve bunlardan biri Klasiko maçında geldi. 26 yaşındaki forvet, ayın oyuncusu ödülüne aday gösterildi ve Fransız Profesyonel Futbolcular Birliği'nin açıklamasına göre bugün cuma günü resmen bu ödülü kazandı; bu da sezona yaptığı güçlü başlangıcın hak edilmiş bir taçlandırması oldu.









Torres, eylül ayı maçlarına Monaco karşısında alınan 2-1'lik mağlubiyette 27 dakika sahada kalarak başladı; ardından Brest galibiyetinde (1-0) galibiyet golünü atarak gol içgüdüsünü yeniden kazandı ve sonrasında Marsilya galibiyetinde (2-1) de ağları havalandırdı.

Fransa Ligi'nin dışında, eylül ayı Torres'in UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki parlak performansına da tanıklık etti; oyuncu, Slovan Bratislava karşısında alınan 6-1'lik galibiyette hat-trick yaptı.

Belirtmek gerekir ki Paris Saint-Germain bu sezon Fransa Ligi'nde güçlü bir başlangıç yapamadı; ilk 5 haftada topladığı 8 puanla altıncı sırada yer alıyor ve lider Monaco'nun 5 puan gerisinde bulunuyor.