Ferran Torres, devam eden yaz transfer döneminde Paris Saint-Germain'e resmi olarak transfer olmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Ferran Torres, 50 milyon euro karşılığında "Prensler Parkı"na transfer olarak Barcelona tarihinin en pahalı beşinci transferi oldu.

İspanyol "Mundo Deportivo" gazetesinin öne çıkardığı açıklamalarında Torres şunları söyledi: "Paris Saint-Germain gibi hırslı bir kulüple yeni bir maceraya başlamaktan çok mutluyum. Bu takıma katılma fırsatı verdikleri için başkan Nasser Al-Khelaifi'ye, Luis Campos'a ve teknik direktör Luis Enrique'ye teşekkür etmek istiyorum. Umarım takımın mümkün olan en fazla kupayı kazanmasına yardımcı olurum."

Sözlerine şöyle devam etti: "Dünya Kupası'nı kazanmamızdan bu yana işlerin çok hızlı ilerlediği doğru. Bunu sindirmek için neredeyse hiç izin alamadık. Ancak futbol dünyasında her şey son sürat ilerliyor ve artık yeni sezona odaklanmamız gerekiyor. Hırslı bir takıma katılıyorum ve beklentilerin düzeyinde olmalı, takım arkadaşlarıma elimden geldiğince yardımcı olmalı ve ayrıca bu harika taraftarlara çok fazla mutluluk vermeye çalışmalıyım."

Ferran, Luis Enrique hakkında sorulduğunda teknik direktörü "futbol dünyasında bir baba gibi" olarak tanımlamakta tereddüt etmedi; goller ve iyi bir performansla bu güveni ona geri ödeyebilmeyi umduğunu ifade etti.

Şöyle devam etti: "Milli takımda onunla çalışma fırsatı bulduğumda, bana her zaman büyük güven duyardı. Bugün onun yönetiminde yeniden çalışma fırsatına sahip olmak beni heyecanla dolduruyor ve bu projeye girişmek için çok istekli kılıyor. Bence oyuncuyu nasıl yönlendireceğini, onu anlamayı ve ona güvenmeyi çok iyi bilen bir teknik direktör; oyuncunun kendisi buna tam olarak inanmadığında bile. Sizden en iyisini almak için nasıl motive edeceğini biliyor. Bu son derece olumlu bir şey ve her şeyden önce, tüm potansiyelinizi nasıl ortaya çıkaracağını biliyor."

Sözlerini şöyle noktaladı: "Mümkün olan tüm kupaları yeniden kazanmak, Parislileri mutlu etmek, çok sayıda gol atmak, birçok asist yapmak ve her şeyden önce bu galibiyet serisini sürdürmek istiyorum."