Ferran Torres'in Amerika Birleşik Devletleri turnesi sırasında yaptığı açık açıklamalar, Barcelona kulübünün koridorlarında geniş çaplı bir öfkeye yol açtı. İspanyol forvet, kulüpten gerçek anlamda değer görmediği sürece sözleşmesini yenilemeyeceğini duyurmuş, Katalanların hem zamanlama hem de yer açısından uygunsuz bulduğu bu açık meydan okuma tepki topladı.

İspanyol "Sport" gazetesi, Barcelona'nın Paris Saint-Germain'in oyuncuya olan ilgisine dair şu ana kadar herhangi bir resmi bilgi almadığını belirtti. Kulüp, önümüzdeki eylül ayından itibaren sözleşmesini yenileme niyetini Ferran'ın menajerlerine çoktan bildirmiş; oyuncunun ya da çevresinin uyguladığı hiçbir baskı stratejisine boyun eğmeyeceğini vurgulamış durumda.

Katalan kulübünün hazırladığı plana göre, forvetin sözleşme uzatımı maaşta herhangi bir artış olmaksızın temkinli olacak ve dış baskılar ne olursa olsun bu plan değiştirilmeyecek. Ayrıca tüm tarafları memnun edecek adil bir teklif gelmesi durumunda oyuncunun ayrılmakta özgür olacağı da vurgulandı.

Barcelona yönetimini özellikle rahatsız eden şey ise, kulübün sportif yönetimiyle hiçbir zaman iletişime geçmeyen Ferran'ın, meydan okuyan mesajlarını iletmek için basını bir platform olarak seçmesi oldu. Oyuncu, en azından Paris Saint-Germain'den olmak üzere kendisine teklifler geldiğini açıkladı ve Katalan kulübü tarafından yeterince takdir görmediğine dair ima yaptı.

Görünen o ki Ferran Torres birçok kulübün kendisine ilgi duyduğunun farkında; ancak nihai kararını vermeden önce mali ve sportif öneriyi anlamak için öncelikle Barcelona'nın teklifini dinlemek istiyor. Kulüp ise bu teklifi ancak eylülden itibaren devreye sokacak olsa da müzakereler ayrıntılı verilerle hemen başlayacak.

Şu an itibarıyla Barcelona, oyuncunun önce kendi tavrını netleştirmesini bekleyerek herhangi bir adım atmamaya veya oyuncudan açıklama talep etmemeye karar verdi. Buna karşın kulüp içinde forvetin geleceğe yönelik stratejik bir oyuncu olmadığı açık; bu da ayrılışının önünü açık tutuyor.

Barcelona açısından en önemli soru, Paris Saint-Germain'den ya da başka herhangi bir kulüpten gerçekten somut teklifler olup olmadığı. Kulüp koridorlarında aksi kanıtlanana dek tam bir kuşku hâkim.

Katalan kulübü, oyuncunun ayrılma riskini iki kötüden daha ehveni olarak şimdiden kabullenmiş durumda. Zira 2022'de Manchester City'den transferi sırasında kendisine 55 milyon euro yatırım yaptıktan sonra, oyuncunun 2027'de bedelsiz ayrılmasına asla razı olmak istemiyor. İki taraf bir anlaşmaya varamazsa kulüp onu bu yaz satmaya çalışacak.

Oyuncunun bakış açısından ise Ferran Torres'in Barcelona'da mutsuz olduğu açık nedenlerle görülüyor. Teknik direktör Hansi Flick, geçtiğimiz sezon birçok dönemde performansı Robert Lewandowski'den daha iyi olmasına rağmen kendisini asli bir oyuncu olarak görmedi. Ayrıca kulüp, aynı ölçüde acil görünmeyen başka sözleşme uzatımlarını sonuçlandırırken, onun sözleşme yenileme müzakerelerini uzattı.