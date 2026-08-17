Yeni transfer Jofre Torrents, Ajax’ta daha ilk günden olumlu bir izlenim bırakıyor. FC Barcelona’dan gelen sol bek, salı akşamı Jong Ajax’ın Keuken Kampioen Divisie’de FC Emmen ile oynadığı iç saha maçında tribündeki yerini aldı.

Torrents, onu Barcelona’dan koparan teknik direktör Jordi Cruijff’in yakınında bulunuyor. Genç kanat savunmacısı, pazartesi günü Johan Cruijff ArenA’da dört yıllık sözleşmeye imza attı.

Diego Pugno ilk yarıda öne çıktı: İtalyan forvet iki kez ağları sarstı. Emre Ünüvar da Jong Ajax adına gol atarken, Ajax ekibi mücadeleyi sonunda FC Emmen’e 4-6 kaybetti.

Cruijff, Barcelona ile 2028 ortasına kadar sözleşmesi bulunan Torrents’i bir süredir istiyordu. İlk etapta teknik direktörün kiralık bir anlaşmaya yönelmesi bekleniyordu, ancak şimdi sol ayağını etkili kullanan oyuncuyu bonservisiyle kadroya katmayı başardı.

Torrents, Ajax’ta Caio Henrique ve Owen Wijndal ile forma rekabetine girecek. Son adı geçen isim hâlâ ayrılabilir, ancak bu sezon sağlam bir görüntü veriyor ve yüksek maaşı nedeniyle bir transfer çok da elzem görünmüyor.

Ajax, bu yaz Henrique ve Fouad Zahouani ile birlikte zaten iki sol bek transfer etmişti. Ancak Faslı oyuncu, ilk etapta Jong Ajax için alındı ve 7 Ağustos’ta FC Dordrecht karşısında ilk maçına çıktı.