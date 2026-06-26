Toronto'da şok... Irak, maçın başından itibaren Senegal karşısında ağır bir darbe aldı

Irak milli takımı, 2026 Dünya Kupası grup aşamasının kapanışında Toronto’da şu anda devam eden Senegal milli takımıyla oynadığı maçın ilk dakikalarında arka arkaya darbelere maruz kaldı.

Senegal, 4. dakikada erken bir golle öne geçmeyi başardı. Abdullah Sek, köşe vuruşundan gelen ortaya yükseldi ve takım arkadaşı Habib Diara'ya çarpan topu ustaca kafayla ağlara gönderdi.

Irak’ın sıkıntıları 10. dakikada daha da arttı. Rebin Solaka’nın kafayla uzaklaştırmaya çalıştığı top, Sadio Mané’ye çarptı ve Mané topu kaparak Irak kalecisi Ahmed Basil ile karşı karşıya kaldı; Solaka, tehlikeyi önlemek için Mané’yi faulle durdurmak zorunda kaldı.

Maçın hakemi ilk başta faul kararı verdi ve Solaka’ya sarı kart göstermekle yetindi; ancak daha sonra VAR teknolojisiyle pozisyonu tekrar inceledikten sonra, bu pozisyonun “Asvad al-Tiranga” için kesin bir gol fırsatı olduğunu değerlendirerek Iraklı defans oyuncusuna doğrudan kırmızı kart gösterdi.

Senegal, Fransa’ya (3-1) ve Norveç’e (3-2) yenildikten sonra, 9. grupta puansız olarak üçüncü sırada yer alıyor.

Irak ise Norveç’e (4-1) ve Fransa’ya (3-0) yenilerek, yine puansız bir şekilde sıralamanın en altında yer alıyor.