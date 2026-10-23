Hilal, cuma akşamı Kadisiye karşısında ağır siklet bir sınavdan geçmeyi bekliyor; detayları Suudi Roshn Pro Lig'de zirve mücadelesinde önemli bir rol oynayabilecek bu karşılaşmada, İtalyan Simone Inzaghi elinde kendisine farklı çözümler sunabilecek ek bir koz bulunduruyor: Uzun bir sakatlık aranın ardından kaptanı Salem el-Devseri'nin yeniden hesaplara dahil olması.

"Er-Riyadiyye" gazetesinin aktardığına göre Salem, diz ve ayak bileği eklemindeki iki sakatlığı atlatmasının ardından geçen Hazm maçında Hilal'in kadrosuna geri döndü ve sahalardan uzak kaldığı bir dönemin ardından takımla yeniden boy gösterdi. Maça katılımı yalnızca son dakikalarla sınırlı kalsa da, dönüşü tam hazırlığına kavuşma yolunda önemli bir adımı temsil ediyor.

"Tornado"nun dönüşü, Kadisiye maçı öncesinde önemli bir soruyu da gündeme getiriyor: Inzaghi, Salem'i ilk 11'de sahaya sürerek rakibini şaşırtacak mı, yoksa onunla temkinli şekilde ilerleyip kademeli olarak ek dakikalar mı verecek? Şimdiye kadar "Er-Riyadiyye" gazetesinden, Kadisiye karşısında baştan oynatılması kararının kesinleştiğine dair teyitli bir bilgi bulunmuyor.

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Salem, kritik karşılaşmalarda büyük tecrübeye sahip; ayrıca hatlar arasında hareket edebilme, fırsat üretme ve ceza sahasına girme yeteneği, özellikle rakibin savunma düzenini kırmak için bireysel çözümlere ihtiyaç duyulan maçlarda Hilal'e farklı bir hücum seçeneği sunuyor. Ancak uzun bir sakatlıktan dönüşün ardından onu ilk 11'de sahaya sürmek, teknik ekibin fiziksel hazırlığına dair değerlendirmesine bağlı bir karar olmaya devam ediyor.

Öte yandan Inzaghi, Hazm maçına başladığı ilk 11'e göre ön hatta Ollie Watkins, Crysencio Summerville ve Gabriel Martinelli üçlüsüne güvenmeye alışmış durumda. Bu istikrar, İtalyan teknik adama hücum uyumunu korumakla Salem'e ilk 11'e dönme fırsatı verecek bir değişiklik yapmak arasında tercih seçenekleri sunuyor.

Karşılaşma, iki takımın zirve mücadelesi nedeniyle iki kat önem kazanıyor; zira Kadisiye maça Hilal'in bir puan önünde girecek, Hilal'in ise bir maçı eksik bulunuyor. Bu nedenle Hilal kaptanının bu hassas zamanlamadaki dönüşü, ister maça başlasın ister maçın onun müdahalesine ihtiyaç duyacağı ana kadar yedek kulübesinde beklesin, hücum seçeneklerini güçlendirmek için bir fırsat olabilir.

En önemli soru ise şu olmaya devam ediyor: Inzaghi, Kadisiye karşısında Hilal'in hücumuna liderlik etmesi için "Tornado"ya yeşil ışık mı yakacak, yoksa onu ikinci yarıda bir kozas olarak elinde tutmayı mı tercih edecek? Kesin olan şu ki Salem'in dönüşü Hilal'e ek bir seçenek sunuyor; ancak ilk 11'de oynamasının kesinleşmesi teknik ekibin teyidini gerektiriyor ve şimdilik nihai bir karar olarak değerlendirilemez.