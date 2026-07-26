Torino’da Abate’ye takviye geliyor: Perri yolda, savunma için Comuzzo yakın

Torino transferde çalışmalarını sürdürüyor. Kulübün açık hedeflerinden biri, kaleyi emanet edeceği yeni bir kaleci bulmak. Tercih, 1997 doğumlu Brezilyalı kaleci Lucas Perri'den yana kullanıldı. Leeds'ten nihai onay bekleniyor; bu onay, İngiliz kulübü Trafford transferini Manchester City ile sonuçlandırır sonuçlandırmaz gelecek.





Comert'i bonservissiz olarak kadroya kattıktan sonra Petrachi, Abate'ye savunmaya önemli bir takviye daha kazandırmaya hazırlanıyor: Comuzzo için Fiorentina ile görüşmeler ileri aşamada.