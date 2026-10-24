Suudi Roshn Ligi'nde son birkaç saatte gerilim daha da tırmandı; bu durum yalnızca zirve mücadelesinde değil, aynı zamanda küme düşmekten kurtulma savaşında da yaşandı.

Küme düşmeye en aday kulüplerden biri olan Abha, Roshn Ligi'nin on birinci haftasında bugün cumartesi günü Neom karşısında 2-0 mağlup olarak 9 maçtaki yedinci yenilgisini aldı.

Suudi "Al Sharq Al Awsat" gazetesi, Abha kulübü yönetiminin, Roshn Ligi Birliği'ndeki Mali Denetim Komitesi'nin Hırvat teknik direktör Damir Buric'in görevden alınmasını reddetmesi nedeniyle topluca istifa etme sinyali verdiğini belirtti.

Mali Denetim Komitesi, maddi sebeplerden dolayı kulüplerin gerek teknik direktörler gerekse oyuncularla transfer sürecindeki hamlelerine bazı kısıtlamalar getiriyor; bu da Abha'yı Hırvat teknik direktörle ilgili zor durumda bırakıyor.

Abha, geçtiğimiz sezonlarda birçok takımla alışkanlık haline getirdiği gibi, bu sezon takımı küme düşmekten kurtarma görevini üstlenmesi için Cezayirli teknik direktör Nureddin bin Zekri ile anlaşmak istiyor.

Abha, 2 beraberlik ve 7 yenilgiden topladığı yalnızca 2 puanla Suudi Ligi puan tablosunda on sekizinci ve son sırada yer alıyor ve henüz hiçbir galibiyet elde edemedi.