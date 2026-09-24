Teknik direktörler Jürgen Klopp ve Xavi Hernandez, bugün perşembe akşamı UEFA Uluslar Ligi'ndeki maceralarının açılışında Hollanda'nın başkenti Amsterdam'daki "Johan Cruyff Arena" sahasında yapacakları beklenen karşılaşma öncesinde Almanya ve Hollanda milli takımlarının ilk on birlerini açıkladı.

Xavi, Hollanda milli takımı için (4-3-3) sistemine dayanan bir kadro tercih etti ve ilk on bir şöyle:

Kaleci: Bart Verbruggen.

Savunma: Micky van de Ven, Virgil van Dijk, Jan Paul van Hecke, Denzel Dumfries.

Orta saha: Quinten Timber, Tijjani Reijnders, Ryan Gravenberch.

Hücum: Cody Gakpo, Brian Brobbey, Crysencio Summerville.

Xavi, Nathan Aké, Jeremie Frimpong ve Teun Koopmeiners gibi Hollandalı yıldızlardan bir kısmını yedek kulübesinde tuttu.

Ayrıca oku

Vinicius Brezilyalı, peki Raphinha da öyle mi?

Ezici farkla: Real Madrid taraftarı Vinicius'un yerine Diomande'nin oyundan çıkarılmasını talep ediyor

Almanya'nın kadrosu ise şu şekilde:

Kaleci: Marc-André ter Stegen.

Savunma: Philipp Treu, Nico Schlotterbeck, Jonathan Tah, Nathaniel Brown.

Orta saha: Joshua Kimmich, Felix Nmecha, Jamal Musiala.

Hücum: Kevin Schade, Karim Adeyemi, Kai Havertz.

Klopp maça 4-2-3-1 sistemiyle başlıyor; Kimmich ve Nmecha orta saha ekseninde, Schade, Musiala ve Adeyemi üçlüsünün arkasında yer alırken Havertz hücum hattına liderlik ediyor. Serge Gnabry ve Nadiem Amiri ise yedek kulübesinde oturuyor.

Bu karşılaşma özel bir öneme sahip; zira hem Klopp'un Almanya milli takımıyla ilk resmi maçı hem de Xavi'nin Hollanda milli takımının teknik heyetinin başındaki ilk resmi görevi olma özelliğini taşıyor.



