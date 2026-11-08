Real Madrid'in Uruguaylı oyuncusu Federico Valverde, ceza sahası dışından yaptığı vuruşlardaki parlak performansını sürdürdü. Cumartesi akşamı Mestalla Stadı'nda oynanan ve İspanya Ligi'nin 12. hafta mücadelesi kapsamında yer alan karşılaşmada Valencia'yı 3-0 yendikleri maçta takımının golünü açtı.

Valverde'nin golü 28. dakikada sert bir vuruşla geldi. İstatistik konusunda uzmanlaşmış İspanyol "MisterChip" hesabına göre, orta saha oyuncusu İspanya Ligi'nde attığı toplam 26 golün 16'sını ceza sahası dışından kaydetti; yüzde 62'lik bu oranla, en az 20 gol atmış oyuncular arasında 21. yüzyılda ceza sahası dışından en yüksek oranla gol atan oyuncular listesinde beşinci sırada yer aldı.

Ayrıca oku

Fas ile ortaklığın bozulacağına dair tehditler: 2030 Dünya Kupası, İspanya seçimlerinin tam ortasında

Barcelona yerine neden Real Madrid'i tercih etti? Gabriel iki kelimeyle yanıt verdi

Gelecek maçlar ATM La Liga 15:00 BAR

Listede Valverde'nin önünde, ceza sahası dışından 24 golün 19'unu yüzde 79'luk oranla kaydeden Assuncao yer alıyor. Onu, attığı 27 golün 19'uyla yüzde 70'lik oranla Roberto Carlos izliyor; ardından 20 golün 13'üyle yüzde 65'erlik oranla Xisco ve Tiko geliyor.

Eylül 2017'deki İspanya Birinci Lig'indeki ilk çıkışından bu yana, ceza sahası dışından Valverde'den daha fazla gol atan tek isimler, 34 golle Barcelona efsanesi Lionel Messi ve 20 golle Iago Aspas oldu.

Arda Güler, Real Madrid'in Valencia karşısındaki ikinci golünü 36. dakikada ekledi; Kylian Mbappe ise 75. dakikada skoru üçe taşıyarak, Kraliyet ekibinin tüm kulvarlardaki üst üste sekizinci galibiyetini getirdi.

Maçta Valencia'nın kaptanı Jose Gaya, 79. dakikada Mbappe'ye yaptığı müdahalenin ardından direkt kırmızı kartla oyundan atıldı.