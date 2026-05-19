Topaankoop, bir sezonun ardından Feyenoord'un en baş ağrıtan sorunu haline geldi

Het Algemeen Dagblad'ın haberine göre, Sem Steijn Feyenoord'daki son haftalarını geçiriyor olabilir. Rotterdam ekibi, bir teklif gelmesi halinde onu satmayı düşünüyor.

Steijn, geçen yaz FC Twente'den 10 milyon euroya transfer edilmişti. 24 yaşındaki orta saha oyuncusu, Rotterdam'daki macerasına hızlı bir başlangıç yaptı, ancak daha sonra sakatlıklarla boğuştu.

Steijn bu sezon Feyenoord formasıyla 28 maça çıktı. Kaptan, kulüpte yedi gol ve dört asist kaydetti.

AD gazetesi onu şu anda "en büyük baş ağrısı ve tartışma konusu" olarak nitelendiriyor. "Eğer ayrılma her iki taraf için de en iyi senaryo olarak ortaya çıkarsa, Feyenoord bu oyuncudan zarar görecek. Sadece yedek kulübesinde bir rol için çok pahalı" diye yazıyor gazete Steijn hakkında.

Ayrıca, Feyenoord'daki tüm orta saha oyuncuları kulüpte kalacak gibi görünüyor. Özellikle Oussama Targhalline ve Luciano Valente, geleceğin önemli parçaları olarak görülüyor.

AD, Jakub Moder hakkında da bilgi veriyor. Polonyalı oyuncu, De Kuip'e geldiğinden beri sık sık sakatlık yaşadı, ancak Van Persie ona “büyük güven” duyuyor.