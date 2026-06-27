Tony patladı: Tuchel, oğlumun karşısında çaresiz bıraktı beni!

İngiltere Milli Takımı ve Suudi Arabistan’ın Al-Ahli takımında forvet olarak forma giyen Ivan Tony, dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Tony, bu açıklamalarda “Üç Aslanlar” ile 2026 Dünya Kupası finallerinde yer almayacağından bahsetti ve oğlunun kendisine neden katılmadığını sürekli sorduğunu vurguladı.

Tony, Al-Ahli'de geçirdiği olağanüstü bir sezonun ardından 2026 Dünya Kupası'nda yer alacak İngiltere milli takım kadrosuna seçildi, ancak Alman teknik direktör Thomas Tuchel'in tecrübeli forvet Harry Kane'e güvenmesi nedeniyle şu ana kadar forma şansı bulamadı.

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İngiliz "Mirror" gazetesinin aktardığı açıklamalarda Tony şöyle dedi: "Oğlum bana, 'Neden Suudi Arabistan'dan Amerika'ya kadar bu kadar yol geldin de maçlarda oynamıyorsun?' diye soruyor. Bu sözler karşısında ne diyeceğimi bilemedim, çünkü sahaya çıkıp çıkmamam benim elimde değil, bu tamamen teknik direktörün kararı."

Gülerek şunları ekledi: “Ona dedim ki, ‘Oğlum, baban fırsat bekliyor. Maçlara ve antrenmanlara takım arkadaşlarımı izlemeye geliyor.’ Bana sarılmak için geldiğinde aniden geri çekildi ve ‘Rice ve Saka nerede?’ diye sordu.”

Tony, geçen sezonun en öne çıkan İngiliz forvetlerinden biriydi. 32 golle Roshen Ligi’nin gol krallığı ikinciliğini elde etti ve Al-Ahli’yi üst üste ikinci kez Asya Şampiyonlar Ligi şampiyonluğuna ve yerel Süper Kupa şampiyonluğuna taşıdı.



