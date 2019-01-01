Toni Kroos'tan Bayern Münih itirafı!

Alman futbolcu Toni Kroos, 2013 yılında Bayern Münih'in Şampiyonlar Ligi'ni kazanmasına yardımcı olduğunu ancak yeterli değeri görmediğini belirtti.

Toni Kroos, yıllar önce ile sözleşmesini yenilediği için pişmanlık duyduğunu dile getirdi.

Milli Takımı'nda forma giyen oyuncu, 2008-2010 yılları arasında Bayern Leverkusen'de kiralık olarak forma giydikten sonra kulübü Bayern Münih'e dönüp yeni sözleşme imzaladı.

Kroos, 2013 yılında Bayern Münih ile Şampiyonlar Ligi'ni kazanmış ve takımının kilit oyuncularından biri olmuştu.

Bir sonraki yaz 'e transfer olan Alman futbolcudan yıllar sonra Bayern Münih itirafı geldi:

"Sık sık ne kadar iyi olduğumu ve her şeyi doğru yaptığımı söyledim. Ancak hala forma giymedim. Daha fazlasını hakettiğimi düşündüm. Aslında Leverkusen'den dönmek istemedim. Bayern Münih'te sözleşmemi uzattıktan 10 dakika sonra bu kararımdan dolayı pişman oldum."

Bayern Münih'te kendisini değersiz hissettiğini söyleyen Kroos, "Kontratı imzaladığımda Karl-Heinz Rummenigge, 'Harika bir kontratın var ve artık biraz daha iyi oynamalısın' yorumunu yaptı." ifadelerini kullandı.

Alman futbolcunun, hayatını ve kariyerini anlattığı 'Kroos' adlı film 4 Temmuz'da Almanya'da gösterime giriyor.