Real Madrid'in yıldızı Toni Kroos'tan Arda Güler açıklaması geldi. Alman yıldız, Türklere de seslendi.

Geçtiğimiz yaz transfer döneminde Real Madrid'in yolunu tutan Arda Güler, yaşadığı sakatlıklar nedeniyle tam anlamıyla Ancelotti'nin takımında yer bulamadı.

İtalyan hocanın yavaş yavaş hazırladığı Arda'nın sahada olmasını isteyen Türk taraftarlar ise onu izlemek için sabırsızlanıyorlar. Tam da bu noktada Toni Krros, genç yıldız için açıklamalarda bulundu.

Ne söyledi?

Kroos, Arda Güler hakkında yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

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"Türk taraftarlar, Arda Güler'in Real Madrid'de olmasından dolayı gurur duyuyorlar. Biraz sabırsızlanıyorlar ve tabii ki bir an önce oynamasını istiyorlar. Mükemmel bir teknik direktörümüz var ve durumu kesinlikle çok iyi idare edecektir."

Sırada ne var?

Geçtiğimiz hafta sonu Rayo Vallecano karşısında iki puan kaybeden Real Madrid, hafta içinde UEFA Şampiyonlar Ligi maçlarına çıkmayacak.

Carlo Ancelotti'nin öğrencileri 25 Şubat Pazar gecesi La Liga'nın 26. hafta mücadelesinde Sevilla'yı konuk edecek. Santiago Bernabeu'da oynanacak mücadele saat 23.00'te başlayacak.

Daha sonra Valencia ile karşı karşıya gelecek olan Real Madrid, ardından ise 6 Mart Çarşamba gecesi Şampiyonlar Ligi'nde evinde Leipzig rövanşında kozlarını paylaşacak.

Alman kulübünü ilk maçta deplasmanda 1-0 mağlup eden Los Blancos, çeyrek final için avantajı cebine koymuştu.