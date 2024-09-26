Toni Kroos'tan Premier Lig'e transfer itirafı: "Her konuda anlaşmıştık"

Futbolu bırakan Toni Kroos kendisini Manchester United forması giymekten alıkoyan süreci anlattı.

Toni Kroos emekli oldu

Real Madrid'den önce Manchester United'a transfer olmak üzereydi

Kariyerinde dönüm noktası yaşadı

NE OLDU? Real Madrid'de sözleşmesinin sona ermesinin ardından emeklilik kararı alan Toni Kroos, 2014 yılında Manchester United'a transfer olmaya yakın olduğunu itiraf etti.

NE SÖYLENDİ? Kings League'deki bir maçın devre arasında konuşan Toni Kroos, "Premier Lig'de oynamak ister miydin?" sorusuna şu yanıtı verdi: "Buna yaklaşmıştım. 2014'te Real Madrid'e imza atmadan önce Manchester United'la anlaştım. David Moyes görevdeydi ve onunla konuştum. Sonrasında Moyes görevinden ayrıldı ve Louis van Gaal takımın başında geçti. Bunun ardından her şey iptal oldu."

Greifswalder ve Hansa Rostock'un altyapısında forma giyen Toni Kroos, sonrasında Bayern Münih'in U19 takımına transfer oldu.

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Kroos, 2007'de A takıma yükselirken 1 sezon Bayer Leverkusen'de kiralık olarak oynadı. 2010-14 yılları arasında Bayer Münih'te A takımda oynayan Alman futbolcu, 2014'te Real Madrid'e imza attı.

Real Madrid'de 10 yıl forma giydikten sonra Toni Kroos geçtiğimiz sezonun sonunda emekli oldu.