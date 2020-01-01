Toni Kroos: Müller milli takıma çağrılmaz

Toni Kroos, eski takım arkadaşı Thomas Müller'in Almanya Milli Takımı'na geri dönme ihtimalinin olmadığını söyledi.

'in Alman orta saha oyuncusu Toni Kroos, vatandaşı ve aynı zamanda eski takım arkadaşı Thomas Müller'in milli takım geleceği hakkında konuştu.

Milli Takımı'nı çalıştıran Joachim Löw, geçtiğimiz yıl Thomas Müller, Jerome Boateng ve Mats Hummels gibi isimlerin milli takım kariyerlerinin sonuna geldiğinin sinyalini vermişti. Müller de Kasım 2018'den beri milli takım forması giymedi.

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2020-21 Uluslar Ligi'nde de milli takımda yer almayan 30 yaşındaki golcü futbolcu için Kroos, Bild'e verdiği röportajında şunları dile getirdi:

"Thomas Müller harika bir sezon geçirdi; ancak Joachim Löw için bugünkü formunuzun pek bir önemi yok. Her şey Löw'ün gelecek yıllar için kafasında kurduğu proje ile ilgili."

"Serge Gnabry, Leroy Sane ve Kai Havertz gibi oyunculara forma vermek istiyor. Bunlar benim hissettiklerim. Bence Löw, yaptığı seçimler yüzünden arkasına bakmayacaktır."