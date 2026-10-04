Toni Kroos dünyanın en iyi orta saha oyuncusunu seçti

Real Madrid'in eski yıldızı Alman Toni Kroos, İngiliz Jude Bellingham'ın teknik ve fiziksel kapasitesini övdü; İngiltere'de maruz kaldığı eleştirilere rağmen, tam fiziksel kondisyonuna kavuşup en iyi seviyesine ulaşması halinde onu dünyanın en iyi orta saha oyuncusu yapacak niteliklere sahip olduğunu belirtti.

Kroos'un açıklamaları, kardeşi Felix Kroos ile birlikte "TikTok" platformunda sunduğu "Kroos ve Kroos: Dünya Kupası Mercek Altında" programında, eski İngiliz savunmacı Rio Ferdinand'ın da katılımıyla yaptığı çıkışta geldi. Kroos burada Bellingham'ın yetenekleri ve Real Madrid'deki geleceği hakkında konuştu.

Kroos şunları söyledi: "Bana göre Bellingham dünyanın en komple orta saha oyuncularından biri ve en iyi halindeyse, dünyanın en iyi orta saha oyuncusu olduğunu düşünüyorum, ya da en iyisi olabilir."

Alman yıldızın bu övgüsü, Bellingham ile 2023-2024 sezonunda Real Madrid'de takım arkadaşlığı yaptıktan sonra ayrı bir önem kazandı. O sezon ikili, İspanya Ligi, UEFA Şampiyonlar Ligi ve İspanya Süper Kupası'nı kazanmıştı; bu da Kroos'a İngiliz oyuncunun saha içindeki kapasitesini yakından tanıma fırsatı vermişti.

Kroos, Bellingham'ın fiziksel güç, teknik yetenek ve taktiksel zekânın nadir bir karışımına sahip olduğunu; bunun yanı sıra ikili mücadeleleri kazanma, her iki ayağıyla gol atma ve hava toplarında üstünlük sağlama becerisine, ayrıca rakip ceza sahasına sızma yeteneğine de sahip olduğunu belirtti.

Alman yıldız, Bellingham'ın çok yönlü rollerinin ona büyük bir avantaj sağladığına dikkat çekti; zira oyuncu arkadan hücum kurabiliyor, orta sahada hareket edebiliyor, hatlar arasında oynayabiliyor ve hücuma katkı sağlayabiliyor. Bu da onu tek bir mevkiye sığdırılması zor bir oyuncu yapıyor, ancak yeteneklerinden yararlanmak için uygun bir taktiksel kullanım gerektiriyor.

Kroos, Bellingham'ın İngiltere'de maruz kaldığı eleştirilere de değindi ve oyuncuların kendilerine yönelik artan medya ve taraftar ilgisi nedeniyle çoğu zaman kendi ülkelerinde daha büyük baskılar ve eleştirilerle karşılaştıklarını açıkladı; bu eleştirilerin ise mutlaka onların gerçek kapasitelerini yansıtmadığını vurguladı.

Kroos, Bellingham'ın önündeki asıl zorluğun teknik yetenekleriyle değil, en iyi seviyesini sürekli olarak ortaya koymasına ve Real Madrid'in savunma ile hücum rolleri arasındaki dengeyi sağlamaya katkıda bulunmasına imkân verecek şekilde fiziksel kondisyonunu ve özgüvenini yeniden kazanma becerisiyle ilgili olduğunu düşünüyor.

Alman yıldız değerlendirmesini, Bellingham'ın dünyanın en iyi orta saha oyuncuları listesinin başına geçmesini sağlayacak niteliklere sahip olduğunu vurgulayarak tamamladı ve fiziksel seviyesinin zirvesine ulaşmasının ona bu mevkideki tüm rakiplerine karşı üstünlük sağlayabileceğine işaret etti.