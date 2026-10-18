Toney'nin ardından: Ahly'yi sarsan yeni bir şok ve yaraları saran Mendy

Suudi Arabistan Al Ahli, Al Feiha ile oynayacağı beklenen karşılaşma öncesinde kötü bir haber aldı. Salih Ebu'ş-Şamat'ın, AFC Elit Şampiyonlar Ligi'nde Birleşik Arap Emirlikleri temsilcisi Al Wasl karşısında sakatlanması nedeniyle, Roshn Ligi'nin onuncu haftası kapsamında pazartesi günü oynanacak maçta forma giyemeyeceği kesinleşti. Takım ise aynı dönemde savunma hattının en önemli isimlerinden birini yeniden kadrosuna katmaya hazırlanıyor.

Al Ahli, daha önce İngiliz oyuncu Ivan Toney'in leğen kemiği bölgesindeki sakatlık nedeniyle maçta yer alamayacağını açıklamış, bu durum teknik ekip için büyük bir krize yol açmıştı.

Suudi Arabistan'da yayın yapan "Arriyadiyah" gazetesinin aktardığına göre Ebu'ş-Şamat, kıtasal turnuvanın ikinci haftasında Dubai'de oynanan Al Wasl maçında yaşadığı omuz eklemi sakatlığından kurtulmak için kulübün kliniğinde tedavi ve rehabilitasyon programına başladı.

Oyuncunun antrenmanlara dönüş tarihi henüz belirlenmedi; bir sonraki adım, tedaviye verdiği yanıt ve rehabilitasyon programı sürecinde durumunun seyrine bağlı olacak.

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Ebu'ş-Şamat'ın sakatlığı, özellikle yoğun fikstür ve farklı kulvarlardaki mücadeleler göz önüne alındığında, yaklaşan maçlar öncesinde oyuncularının hazır olmasını sağlamaya çalışan teknik ekip için ek bir kayıp niteliğinde.

Al Ahli, oyuncunun durumundaki gelişmeleri takip edecek ve iyileşme aşamalarını tamamladıktan sonra onu hızla yeniden kazanmayı umuyor; fiziksel hazırlığından emin olunmadan dönüşü konusunda risk alınmayacak.

Öte yandan Al Ahli, Senegalli Edouard Mendy ile ilgili olumlu haberler aldı. Aynı kaynağa göre kaleci, son iki antrenmana katılması ve sağlık ekibinden onay almasının ardından takımın kalesini korumaya hazır hale geldi.

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Mendy'nin dönüşü, deneyimi ve savunma istikrarını güçlendirmedeki rolü düşünüldüğünde takım için önemli bir moral kaynağı.

Al Ahli, dokuzuncu haftadaki Al Nassr maçının 6 Mart 2027'ye ertelenmesinin ardından Al Feiha ile Al Majma'ah Spor Şehri Stadı'nda karşılaşmaya hazırlanıyor. Takım, hâlâ tedavi ve rehabilitasyon sürecinde olan Ebu'ş-Şamat'ın yokluğuna rağmen Mendy'nin dönüşünü değerlendirerek olumlu bir sonuç almayı umuyor.

Al Ahli, Roshn Ligi puan tablosunda 15 puanla altıncı sırada yer alıyor ve bir maçı eksik olmasına rağmen lider Al Qadsiah'ın yedi puan gerisinde bulunuyor.

Takımın, üst sıralardaki ekiplerle arasındaki farkı azaltmak için puan toplamaya devam etmesi gerekiyor. Teknik ekip ise Ebu'ş-Şamat yeniden hazır hale gelip müsabakalara dönene kadar Mendy'nin dönüşünün takımın dengesini güçlendirmeye katkı sağlamasını umuyor.



