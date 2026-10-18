Toney, El Ehli'nin Feyha maçı öncesi sıkıntılarını artırıyor

Suudi Arabistan ekibi Al Ahli, Roshn Ligi'ndeki bir sonraki maçı öncesinde endişe verici bir darbe aldı. Kulüp, İngiliz forveti Ivan Toney'in cumartesi günü yapılan antrenmanda kalça ekleminde sakatlık yaşadığını açıkladı. Böylece oyuncunun gelecek maçta forma giyip giyemeyeceği, sakatlığın türünü ve ciddiyetini belirleyecek tıbbi tetkiklerin sonuçlarına bağlı olarak merakla bekleniyor.

Al Ahli, 19 Ekim Pazartesi akşamı Suudi Arabistan Roshn Ligi'nin 10. haftasında Al Feiha ile karşılaşmaya hazırlanıyor. Takım bu müsabakada, 8. haftada Al Fateh'i 4-0 yenmesinin ardından olumlu sonuçlarını sürdürmeyi hedefliyor.

Al Ahli, resmi hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Toney'in sakatlığın detaylarını öğrenmek, tedavi programını ve gereken rehabilitasyon süresini belirlemek amacıyla tıbbi tetkiklerden geçeceğini belirtti. Ancak İngiliz forvetin iyileşip antrenmanlara dönmesi için ne kadar süreye ihtiyaç duyacağı henüz açıklanmadı.

Ayrıca okuyun: Körfez Kupası 27'nin yıldızı çarpıcı kararıyla Al Nassr'ı şoke etti!

Gelecek maçlar ALF Premier Lig 11:05 AHL

Sakatlık hassas bir dönemde geldi; takım üzerindeki yerel ve kıtasal maç baskısı sürüyor, buna ek olarak sonuçlardaki istikrarsızlık ve Hollandalı teknik direktör Marino Pusic'e duyulan güvensizlik de devam ediyor.

Toney, bu sezon Al Ahli'nin en önemli hücum silahlarından biri konumunda. Gösterdiği dikkat çekici gol performansı, ceza sahası içindeki hareketleri, fırsatları değerlendirme ve atakları sonuçlandırma yeteneği sayesinde onu takımın planlarında vazgeçilmez bir unsur haline getirdi. Yokluğunun kesinleşmesi durumunda teknik ekip, Al Feiha karşısında onun hücum etkisini telafi etme zorluğuyla karşı karşıya kalacak.

Rakamlara bakıldığında İngiliz forvet, bu sezon Roshn Ligi'ndeki maçlarında 11 gol atıp 1 asist yaptı ve ligin gol krallığı sıralamasının zirvesinde yer alıyor.

Teknik ekip, Toney'in sakatlığına yönelik bir sonraki adımı belirlemek için tıbbi tetkiklerin sonuçlarını bekliyor; kısa bir tedavi programının yeterli olup olmayacağı ya da daha uzun bir rehabilitasyon sürecine ihtiyaç duyulup duyulmayacağı ortaya çıkacak.



