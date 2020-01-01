Tomas: Beşiktaş, Gökhan Akkan'ı istiyor

Rizespor'un yeni teknik direktörü Stepjan Tomas, Gökhan Akkan'ın Beşiktaş'ın radarında olduğunu doğruladı.

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Stepjan Tomas, Beşiktaş'ın Gökhan Akkan'la ilgilendiğini söyledi.

Loris Karius'un takımdan ayrılmasının ardından kaleyi Ersin Destanoğlu'na emanet eden siyah beyazlı ekibin transfer döneminde bir kaleci daha alması bekleniyor.

Tomas, DHA'ya yaptığı açıklamada Beşiktaş'ın Gökhan Akkan'ı istediğini söyledi.

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Bu olası transfere dair detaylı bilgi sahibi olmadığını ifade eden 44 yaşındaki teknik adam, "Sportif direktör Yılmaz Bal ile konuşuyoruz. Beşiktaş onu [Gökhan Akkan] istiyordu ama şu anki son durumu bilmiyorum. Transferi şu an hangi aşamada bir bilgim yok. Takımda kalacak mı gidecek mi, bilmiyorum. Şu an takımımızın oyuncusu." şeklinde konuştu.

25 yaşındaki kaleci, beş sezondur formasını terlettiği Çaykur Rizespor'la 127 maça çıktı.

Gökhan, 2019-20 sezonunda ligde çıktığı 25 maçın 6'sında gol yemedi.