Tomas 3 oyuncu transferi bekliyor

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Stjepan Tomas, 3-4 oyuncudan haber beklediklerini söyledi.

Süper Lig'in açılış maçında 11 Eylül Cuma günü ile sahasında karşılaşacak Çaykur Rizespor'un teknik direktörü Stjepan Tomas, lige galibiyetle başlamalarının takıma moral vereceğini söyledi.

Sarı-lacivertli ekibin çok iyi bir takım olduğuna dikkat çeken Tomas, "Biz de iyi takımız ve iyi hazırlandık. ile son oynadığımız hazırlık maçında iyi şeyler gösterdik. Basit hatalarımız oldu ama genel anlamda takımdan memnunum. Lige Fenerbahçe maçıyla üç puan ile başlarsak çok güzel olacak." dedi.

Transferlerin devam ettiğine işaret eden Tomas, "Görüştüğümüz oyuncular var. İstanbul'da görüşmeler yapılıyor. Üç dört oyuncuya teklifimizi yaptık. Bir kaç gün içerisinde yeni oyuncuları bekliyoruz. En acil stoper alacağız. Duruma göre bir orta saha ve forvet daha alacağız." diye konuştu.

Daha fazla takım

Remy'nin form durumunu değerlendirdiklerinin altını çizen Tomas, "Fenerbahçe maçı kadrosunda olacak ama yüzde yüz hazır değil. İlk 11'de olmasa da ikinci devre oyuna girebilir." şeklinde konuştu.