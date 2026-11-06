Tolu şaşırttı: "Weghorst'a Ajax'a gideceğimi söylediğimde bana şöyle dedi..."

Ajax'ın uzun boylu forveti Tolu Arokodare, ESPN'e yaptığı açıklamada Wout Weghorst ile iyi bir ilişkisi olduğunu söyledi. İkili yıllardır birbirini tanıyor ve önümüzdeki pazar Grolsch Veste'de karşı karşıya gelecek.

Tolu, bu sezon Ajax'ta kiralık olarak oynuyor. Forvet, Wolverhampton Wanderers'dan geçici olarak transfer edildi. Amsterdam kulübünün 20 milyon euroluk satın alma opsiyonu bulunuyor.

Tolu ile Weghorst, Temmuz 2023'te tanıştı. O dönemde KRC Genk ile Burnley bir hazırlık maçında karşı karşıya geldi. Belçika ekibi maçı 2-0 kazandı ve Tolu o karşılaşmada gol attı.

Maçın ardından Tolu, spor salonunda Weghorst'un yanına giderek ona bir soru sordu. "Onu daha önce birçok kez oynarken izlemiştim ve sürekli pres yapacak enerjiyi nereden bulduğunu merak ediyordum."

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Tolu sözlerini şöyle sürdürdü: "Bana bunun tamamen mentaliteyle ilgili olduğunu söyledi. Çocukluğundan beri böyle olduğunu ama bunun üzerinde çalışılabileceğini de söyledi."

"O zamandan beri arkadaşız. Instagram'da birbirimizi takip ediyoruz ve düzenli olarak görüşüyoruz. Ajax'a gitmeden önce ona mesaj attım. Söyleyecekleri hep olumluydu" diyen Tolu sözlerini tamamladı.

Tolu ile Weghorst, önümüzdeki pazar Grolsch Veste'de karşı karşıya gelecek. "Umarım gol atmaya devam eder ama biraz da yavaşlaması lazım. Bazılarımız da gol atmak istiyor. Dört gol birden atıyor!"