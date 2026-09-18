Tolu Arokodare, Ajax’taki iyi başlangıcının karşılığını alıyor

Tolu Arokodare, Nijerya Milli Takımı'na geri dönüyor. Ajax'ın golcüsü, gelecek yıl düzenlenecek Afrika Kupası öncesinde Madagaskar (25 Eylül) ve Gine-Bissau'ya (29 Eylül) karşı oynanacak eleme maçları için kadroya çağrıldı.

Teknik direktör Éric Chelle, Tolu'yu yakından görmek istiyor. Ajax forveti, Nijerya adına çıktığı on milli maçta görev aldı; son maçına ise geçen yıl kasım ayında Demokratik Kongo Cumhuriyeti karşısında çıktı.

Tolu, önceki iki milli ara döneminde Chelle tarafından kadroya alınmamıştı. Bu kez ise uzun boylu forvet kadroda yer aldı, ancak rekabet oldukça yüksek. Victor Osimhen normal şartlarda Nijerya'nın santrfor pozisyonundaki ilk tercihi. Eski Feyenoordlu Cyriel Dessers ise kadroya çağrılmadı.

Nijerya, son Dünya Kupası'na katılamadı ve bu nedenle Afrika Kupası'na katılma hakkı elde etmek büyük önem taşıyor. Üç maçta toplanan dokuz puanla başlangıç her halükarda mükemmel oldu. C eleme grubunda ilk üç sırayı alan ülkeler play-off'lara yükselecek.

Afrika Kupası finalleri gelecek yıl yaz aylarında Kenya, Tanzanya ve Uganda'da düzenlenecek. Bu yılın başlarında turnuvadaki takım sayısının 24'ten 28'e çıkarılacağı açıklanmıştı.

Nijerya, 2024'te Afrika Kupası'nda yarı finale yükseldi. O dönemde Sébastien Haller'li Fildişi Sahili, bu milli ara dönemine Tolu ile başlayan Super Eagles için fazla güçlü çıktı.

Tolu, Ajax'ta sezona güçlü bir başlangıç yaptı. 25 yaşındaki golcü, sekiz maçta beş gole ulaştı ve genellikle Kasper Dolberg ile Marcos Leonardo'nun önünde tercih ediliyor.