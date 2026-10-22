Tolu Arokodare, Ajax'ta daha uzun süre kalma konusunda net: "Elbette şu bir gerçek ki..."

Tolu Arokodare, perşembe akşamı Ajax'ta yalnızca saha içinde değil, saha dışında da ilgi odağı oldu. Nijeryalı forvet, Konferans Ligi'nde Atalanta karşısında attığı ilk golle Amsterdam ekibinin 2-0'lık galibiyetine katkı sağladı. Ancak maç sonrasında basın toplantısındaki sözleriyle herkesi güldürdü. Volkskrant muhabiri Willem Vissers ile arasında geçen diyalog, basın salonundakileri kahkahaya boğdu.

Basın toplantısında söz alan Vissers, kendisini İngilizce olarak "William" diye tanıttı. Nijeryalı forvetin mütevazı tavrından etkilenen gazeteci, "Sadece son derece iyi bir insan olduğunu söylemek istiyorum" diyerek söze başladı. "Hiç büyük bir egon yok ve diğer oyunculara iltifat ediyorsun. Bu gerçekten harika."

Bu sözler Tolu'yu çok mutlu etti. Gazeteciye uzun uzun teşekkür eden forvet, "Çok teşekkür ederim. Tanrı seni korusun" dedi. Ardından gülümseyerek salondaki diğer gazetecilere seslendi: "Herkes lütfen William gibi olabilir mi?" Bu sözler basın salonunda kahkahalara yol açarken başka bir gazeteci, Vissers'in geri kalanlar için çıtayı çok yükselttiği şakasını yaptı.

Bir süre sonra, Ajax'ın Wolverhampton Wanderers'tan 2027 yazına kadar kiraladığı Tolu'nun geleceği de gündeme geldi. Amsterdam ekibinin ayrıca 18 ila 20 milyon euro bedelli olduğu belirtilen bir satın alma opsiyonu bulunuyor. De Telegraaf'tan Mike Verweij, Amsterdam'da daha uzun süre kalma ihtimalini sorduğunda forvet, "Bu Ajax ile Wolves arasında bir konu, bunun hakkında bir şey söyleyemem" yanıtını vererek başlangıçta temkinli davrandı.

Verweij, kalıcı bir transfer isteyip istemediğini sorunca yanıtı net oldu: "Elbette buna açığım. Burayı harika buluyorum. Burada olmayı seviyorum. İnsanlar harika, taraftarlar harika, takım harika, kulüp harika ve siz de harikasınız. Ama William daha da iyi" diyerek şaka yaptı.

Tolu, Atalanta'ya attığı önemli gol hakkında da mütevazı konuştu. "Ajax oyuncusuysanız ilk 11'de olsanız da olmasanız da önemlisiniz. Oynamasanız bile önemlisiniz çünkü antrenmanlarda takım arkadaşlarınızın gelişmesine yardımcı olursunuz" dedi. "Takımıma ilk golle yardımcı olabildiğim ve galibiyete katkı sağlayabildiğim için mutluyum."

Marcos Leonardo'nun bir kez daha ilk 11'de tercih edilmesi nedeniyle Tolu, Atalanta karşısında maça yedek kulübesinde başladı. "Sabırlı biriyim. Elbette herkes oynamak ve ilk 11'de yer almak ister ama Leo önceki maçta çok iyi oynadı ve teknik direktör onun başlamayı hak ettiğini düşündü" dedi. "Bugün de iyi oynadı, yalnızca gol atamadığı için şanssızdı. Savunmacıları yordu, ben de sonrasında bundan yararlanabildim."

Tolu, Leonardo ile aralarında bir rekabet olduğu görüşünü de reddetti. Nijeryalı oyuncu, "Birbirimizle rekabet etmiyoruz çünkü aynı takımda oynuyorsanız birbirinizle rekabet edemezsiniz. Birbirinize karşı mücadele ederseniz birbirinize yardımcı olmazsınız ve o zaman takım gelişemez" dedi.







