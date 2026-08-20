Tolu Arokodare, Hollanda'nın en büyük kulübü olarak gördüğü Ajax'ta çıtayı yükseğe koyuyor. Yaz transfer döneminde takıma katılan golcü, Amsterdam ekibiyle mümkün olan en kısa sürede Şampiyonlar Ligi'ne dönmek istiyor; ESPN'e verdiği röportaj da bunu ortaya koyuyor.

Wolverhampton Wanderers'tan kiralanan forvet, "Ajax elbette Hollanda Ligi'nin en büyük kulübü" sonucuna varıyor. "Bunu takım olarak da, oyuncular olarak da, futbolseverler olarak da biliyoruz. Bunu herkes biliyor."

Tolu'nun bu sözlerine rağmen Ajax, Şampiyonlar Ligi'nde yer almıyor. Hatta teknik direktör Míchel'in ekibinin Konferans Ligi ana tablosuna kalıp kalamayacağı bile henüz net değil.

Tolu, Konferans Ligi play-off'larında FC Sion ile oynanacak iki maç öncesinde hedeflerini, "Konferans Ligi'ne tüm saygımla birlikte söylüyorum ama Ajax'ın takım olarak olmak istediği yer Konferans Ligi değil. Oynamak istediğiniz yer Şampiyonlar Ligi'dir" sözleriyle dile getiriyor.

Tolu, Ajax macerasına net bir hedefle başladı. "Bu sezon için en önemli hedef elbette maçlar kazanmak, şampiyonluğu almak ve doğru konuma geri dönmek. Yani Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkı kazanmak."

Ancak "milyarlar balosu" şimdilik hâlâ çok uzakta; bunu 1,97 metre boyundaki santrfor da biliyor. "Şimdilik Konferans Ligi'ndeyiz ve önümüzde ne varsa ona odaklanacağız. Görevimize, yani Konferans Ligi'ne kalmaya konsantre oluyoruz. Hak ettiğimiz konuma geri dönmeye odaklanıyoruz."