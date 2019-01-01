Fenerbahçe'de Tolgay Arslan'ın yerine Jailson

Fenerbahçe'de teknik direktör Ersun Yanal, Aytemiz Alanyaspor karşısında Tolgay yerine Jailson'a görev verebilir.

Teknik Direktörü Ersun Yanal, dünkü taktik provada sahaya süreceği 11’i netleştirdi. Ancak orta sahada son kararını tam anlamıyla veremedi.

Fanatik'in haberine göre Mehmet Topal ve Eljif Elmas’ın yanında oynayacak 3. isim konusunda Tolgay Arslan ile Jailson arasında büyük bir rekabet var.

Tolgay, geldiğinden beri Yanal’ın vazgeçilmezi konumunda. Ancak gurbetçi futbolcu bir türlü form tutamadı. Son haftalarda ise iyice dibe vurdu.

Kötü futboluna rağmen Tolgay’ı 11’den kesmediği için yoğun eleştiri alan deneyimli teknik adam, sonunda bu inadından vazgeçebilir.

Son 6 maçta sadece Topal’ın yokluğunda karşısında 11’de görev yapabilen Brezilyalı orta saha oyuncusu, bu akşam formaya yakın görünüyor.

Ersun Yanal’ın, Frey iyileşmesine rağmen uzun süredir sahalardan uzak kaldığı için forvette Andre Ayew’i görevlendirmesine kesin gözüyle bakılıyor.