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Tolgay Arslan, Fenerbahçe'de!

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Fenerbahçe, Tolgay Arslan'ı kadrosuna kattı. Sarı-lacivertliler, Şener Özbayraklı'yı ise takasta kullanmayacak.

Beşiktaş'ın kadro dışı bıraktığı Tolgay Arslan, Fenerbahçe'ye transfer oldu.

NTV Spor' un haberine göre; sarı-lacivertliler, Tolgay'ı kadrosuna kattı. Tolgay için Beşiktaş'a takas yoluyla gidebileceği konuşulan Şener Özbayraklı ise siyah-beyazlılarla anlaşamayınca Fenerbahçe'de kaldı.

Böylece Fenerbahçe, Tolgay transferi için Beşiktaş'a sadece bonservis bedeli ödeyecek. Bip Spor' un iddiasına göreyse Fenerbahçe, Tolgay için Beşiktaş 3.2 milyon euro bonservis ödeyecek. Ayrıca Tolgay, Beşiktaş'taki 300 bin euro'luk alacağından da feragat edecek.

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