Tolgay Arslan, Avustralya'da rüzgarını estiriyor: Kariyerinin en iyisi

Melbourne City forması giyen Tolgay Arslan, Avustralya'da yakaladığı istatistikle kariyerinin en iyi sezonunu geçiriyor.

Avustralya'da gözler Tolgay Arslan'ın üzerinde

Bu sezon gol sayısını çift hanelere çıkardı

Kariyerinin en iyi sezonlarından biri

NE OLDU? Daha önce Beşiktaş ile Fenerbahçe formaları terleten Tolgay Arslan, sezon başında Udinese'den Melbourne City'ye transfer olmuştu. 33 yaşındaki orta saha, Avustralya'da kariyerinin en iyi dönemlerinden birini yaşıyor.

BÜYÜK RESİM: Central Coast'ın Melbourne City'yi 2-1 mağlup ettiği maçın 50. dakikasında fileleri havalandıran Tolgay Arslan bu sezonki gol sayısını 10'a çıkardı. 33 yaşındaki futbolcunun böylece toplam attığı gol çift hanelere ulaştı. Tolgay Arslan bu sezon Melbourne City formasıyla 25 maça çıktı. Deneyimli futbolcu bu karşılaşmalarda toplam 10 gol ve 6 asistlik katkı verdi.

DAHA FAZLASI: Tolgay Arslan daha önce kariyerinde çift haneli gol sayısına ulaşamamıştı. Udinese, Fenerbahçe, Beşiktaş, Hamburg ve A. Aachen formaları terleten oyuncu, kariyerinin en gollü sezonunu yaşıyor.

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SIRADA NE VAR? Melbourne City bir sonraki maçını 6 Nisan'da Melbourne Victory'ye karşı oynayacak.