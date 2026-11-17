Cezayir Milli Takımı'nın Togo karşısında aldığı 3-0'lık ağır yenilgi, İbrahim Hamdani'nin Cezayir'in teknik direktörlüğündeki geleceğine dair yeni soru işaretleri doğurdu. Hamdani'ye yönelik eleştiriler artarken ayrılık ihtimali de giderek daha yüksek sesle konuşulmaya başlandı.

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Cezayir, 7 puanla 9. Grup'taki liderliğini korurken 6 puanla ikinci sırada yer alan Togo'nun 1 puan önünde bulunuyor. Elemelerde her iki takımın da ikişer maçı kaldı.

Hamdani, 2027 Afrika Uluslar Kupası elemelerinin 4. haftasında bugün (Salı) oynanan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, sonucun ve Cezayir Milli Takımı'nın Lome'deki karşılaşmada sergilediği performansın yarattığı öfke ortamında istifa edip görevini bırakma ihtimaline ilişkin bir soruyla karşılaştı.

Cezayir gazetesi Gazette du Fennec'in aktardığına göre teknik direktör, geleceğiyle ilgili herhangi bir karar açıklamadı ancak bu konuyu konuşmak için henüz erken olduğunu belirtti. Hamdani, yenilginin ve bu yenilginin geliş şeklinin konumuna yardımcı olmadığını da kabul ederek şöyle konuştu: "Yenilginin ve maçın gidişatının yardımcı olmadığını bilsem de bu tür konuları konuşmak için henüz erken olduğunu düşünüyorum."

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Öte yandan Hamdani, önümüzdeki dönemde yaşananların kapsamlı bir şekilde gözden geçirilmesi ve Togo karşısındaki hayal kırıklığı yaratan performansın nedenlerinin tespit edilmesi gerektiğinin altını çizdi. Cezayirli çalıştırıcı, hatalarla yüzleşmenin ve bunları ele almanın önümüzdeki haftalarda ve aylarda öncelik olduğunu vurguladı.

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Cezayirli teknik adam, "Kötü bir akşam geçirdik ve sorumluluğumuzun gereğini yerine getiremediğimizi biliyoruz. Önümüzdeki haftalarda ve aylarda hedefimiz, her şeyden önce kendimizi gözden geçirip hesaba çekmek" dedi.

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Hamdani, takımın performansının toplu olarak gözden geçirilmesi çağrısıyla yetinmedi. Teknik kararlardan ve kadro tercihlerinden birinci derecede sorumlu olan teknik direktör sıfatıyla bu görevde kendisini en öne koyan Hamdani, Togo yenilgisinin sonuçlarından kaçmayacağını vurguladı.

Hamdani sözlerini şöyle sürdürdü: "Teknik direktör olarak önce kendimden başlamalıyım, çünkü bu yenilgi her şeyden önce benim sorumluluk alanıma giriyor. Bu takımın sorumlusu benim, dolayısıyla bu yenilginin sorumlusu da benim. Saklanmayacağım ve bu yenilginin sorumluluğundan kaçmayacağım."

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