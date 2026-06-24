Tochil, Gana karşısında İngiltere'nin yıldız oyuncusuna sinirlenerek bağırdı

Alman teknik direktör Thomas Tuchel, dün Salı günü 2026 Dünya Kupası'nda 0-0 berabere biten İngiltere'nin Gana ile oynadığı maç sırasında oyuncusu Jed Spence'e sert eleştirilerde bulunduğu görüldü.

Geçen hafta Hırvatistan'a karşı heyecan verici bir başlangıç yapıp 4-2 galip gelen "Üç Aslanlar", grup aşamasındaki ikinci maçında Gana karşısında zor anlar yaşadı.

Spence, İngiltere teknik direktörünün yaptığı iki değişiklikten birinde, "Kara Yıldızlar" karşısında sol bek pozisyonunda maça başladı; Mark Goyhei de John Stones'un yerine ilk 11'e geri döndü.

Maçtan önceki günlerde, antrenman sırasında Spence’e bağıran Tuchel’in bir videosu yayıldı. Alman teknik direktör, pas antrenmanı sırasında topu pas vermekte tereddüt eden oyuncusuna “Uyan!” demişti.

Bu sahne Salı gecesi tekrarlandı; Tottenham’ın sol bek oyuncusu bir kez daha teknik direktörünün öfkesini üstüne çekti. İkinci yarıda Tuchel’in defalarca Spence’in adını haykırdığı görüldü ve oyuncunun kanat boyunca içe doğru bir koşu yapmama kararından dolayı öfkeli olduğu anlaşıldı.

İngiliz "Metro" gazetesinin haberine göre, Spence buna karşılık omuzlarını silkti; Tuchel ise oyuncusuna "Pas ver ve koş" diye bağırdıktan sonra rahatsız bir şekilde uzaklaştı.

Tuchel, 65. dakikada Spence’i oyundan çıkarmaya karar verdi ve yerine takım arkadaşı Niko O’Reilly’yi oyuna soktu.

İngiltere, 57. dakikaya kadar kaleye tek bir şut bile çekemedi ve turnuvada eleme turlarına kalma şansını kaçırdı.

Ancak Tuchel, önümüzdeki Pazar günü Panama ile oynanacak grup aşamasının son maçı öncesinde sakin olmaya çağırdı.

Tuchel, taraftarlara bir mesajı olup olmadığına dair bir soruya yanıt olarak, "Endişelenmeyin, her zaman maçları kazanmaya çalışacağız. Bugün de denedik" dedi.

Ve ekledi: “Bence coşku, enerji ve takım ruhu gayet açıktı. Herkes elinden geleni yaptı ve elinden gelenin en iyisini ortaya koydu.”

Şöyle devam etti: “Çok zor bir grupta oynuyoruz. Zor bir ilk maç ve yine zor bir ikinci maç geçirdik. Diğer gruplardaki maçları izledim, bu seviyede değillerdi; gerçek bu.”

Şöyle devam etti: “Panama maçı kolay olmayacak. Belki tanınmayan bir takım olabilirler, ancak Gana karşısında çok iyiydiler; bu yüzden zor bir grup ve biz bunu biliyorduk.”

Son olarak şunları söyledi: “Bu grup, bizi birçok farklı yönden sınıyor ve bu deneyimler, eleme turlarına girdiğimizde bize yardımcı olacak.”