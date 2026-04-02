Tjaronn Chery, Feyenoord maçında oynayabilecek mi? NEC kararını açıklayacak

Tjaronn Chery, NEC'de derhal tekrar forma giyebilecek. Nijmegen kulübü bunu Perşembe günü resmi kanalları aracılığıyla duyurdu.

Böylece VriendenLoterij Eredivisie'nin üçüncü sıradaki takımı, Chery'nin pasaport sorununu (en azından şimdilik) çözmüş oldu.

37 yaşındaki kaptan, önümüzdeki hafta sonu Excelsior deplasmanında forma giyebilecek, bir hafta sonra ise Feyenoord ile evinde karşılaşacak. Geçtiğimiz milli maç aralarında Chery, Surinam milli takımında forma giydi.

Chery önümüzdeki hafta sonu "normal" bir şekilde oynayabilecek olsa da, takım arkadaşı Virgil Misidjan için durum henüz böyle değil.

Laheyli Chery, Perşembe günü Göçmenlik ve Vatandaşlık Dairesi'ni (IND) ziyaret ettiğini açıklamıştı.

Büyük olasılıkla Chery, evrak işlerini halletmek için oradaydı. Misidjan'dan farkı, eşinin Hollanda'da yaşaması.

Aynı nedenle FC Groningen, Chery'nin Surinam milli takımından tanıdığı Breda'lı Etienne Vaessen ile de aynı süreci başlattı.