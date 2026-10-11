Faslı milli oyuncu Hakim Ziyech, teknik yeteneklerinde ve çok yönlü hücum rollerinde Brezilya ekibi Botafogo'nun taktiksel çözümlerini güçlendirecek önemli bir koz gören teknik direktörü Tite'nin övgüsünü aldı; özellikle oyun kurucu mevkisinde.

Tite, basın açıklamalarında, Ziyech'in hatlar arasında hareket etme ve boşlukları kullanma yeteneği sayesinde 10 numara olarak bilinen oyun kurucu mevkisini oynamak için gerekli donanıma sahip olduğunu, ayrıca kanatlarda da görevlendirilebileceğini açıkladı.

Brezilyalı teknik direktör, takımın teknik özelliklerine duyduğu ihtiyaç nedeniyle Ziyech'in başlangıçta planlanandan daha fazla oynama süresi aldığını, çok yönlülüğünün teknik ekibe dizilişte ve hücum rollerinin dağılımında birden fazla seçenek sunduğunu vurgulayarak açıkladı.

Tite, Medina'nın oyun kurucu mevkisini Ziyech'ten farklı bir tarzda oynayabildiğini, Montoro'nun ise ayak bileğindeki bir sakatlık nedeniyle geçici olarak hesapların dışında kaldığını belirtti. Ayrıca Danilo Pereira'nın topu dikey olarak ileri taşıma ve oyunu forvetlerle bağlama konusunda öne çıktığını, bunun da takıma hücum organizasyonunda ek çözümler sunduğunu açıkladı.

Bu övgü, Ziyech'in Botafogo forması altında oynadığı ilk iki maçın ardından geldi; performansı, yeteneklerine hayranlığını dile getiren taraftarlardan olumlu bir karşılık buldu. Bu da Faslı yıldızın yeni takımıyla umut vadeden bir başlangıç yaptığının bir işareti oldu.