Tite: Vinicius milli formayı hak ediyor

Brezilya A Milli Takım teknik patronu Tite, ilk kez milli formayı giymeye hazırlanan Vinicius'un aldığı daveti değerlendirdi.

Brezilya A Milli Takım teknik direktörü Tite, ilk kez kadroya davet edilen Vinicius Junior'un performansı hakkında açıklamalarda bulundu.

Brezilya Milli Takımı'nın Mart ayında oynayacağı Panama ve Çekya maçları kadrosuna davet edilen Vinicius, Real Madrid'deki ilk sezonunda ilk 11'e yerleşerek dikkatleri üzerine çekmişti.

Düzenlediği basın toplantısında konuşan Tite, 18 yaşındaki yıldız adayı hakkında, "Eğer üst seviye takımlarda teknik ve duygusal olarak mücadele etmeye hazırlarsa, genç yeteneklere kapımız açık. Vinicius'u da bu sebeple çağırdık. Yaklaşık 30 kadar maça çıktı ve yarattığı etki muhteşem." ifadelerini kullandı ve ekledi:

"Büyük potansiyeli olan ve bunu sahaya yansıtabilen oyuncuları davet etmek istiyoruz. Beraber idman yapmak için çok zamanımız olmayacak. Yine de Vinicius'un büyümesi ve gelişmesi için ona bu şansı vermek istedim. Bu davet onun yeteneklerinin tescili gibi olacak."

2000 doğumlu Brezilyalı Vinicius, Real Madrid formasıyla çıktığı 26 resmi maçta 3 gol ve 12 asiste imza attı.