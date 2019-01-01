Tite: Rodrygo'ya Galatasaray maçında hayran oldum

Galatasaray karşısında yıldızlaşan Rodrygo, Milli Takım teknik direktöründen övgüler aldı.

Milli Takımı Teknik Direktörü Tite, 'in 'ı 6-0 mağlup ettiği maçta hat-trick yapan Rodrygo'ya hayran olduğunu söyledi.



Rodrygo'nun Galatasaray maçında sergilediği performanstan ziyade karakteristik özelliklerini beğendiğini söyleyen Tite, genç oyuncuların böyle dönemlerde çabuk şımarıp kısa sürede gözden düştüğünü; ancak Rodrygo ile daha önce tanışmamış olmasına rağmen tavırlarının çok dikkat çekici olduğunu söyledi.

Tite yaptığı açıklamada, "Daha önce Rodrygo ile hiç konuşmadım. Galatasaray'a karşı attığı golden sonra asisti yapan Karim Benzema'ya sarıldı. Diğer gollerden sonra kamera Rodrygo'yu gösterince o sırada topu öpüyordu. Maçta yeteneklerini gördüm. Tavırları ve hareketlerini gördüm. Bu yaşta karakter önemlidir ve Rodrygo'ya ben Galatasaray maçında adeta hayran oldum" ifadelerini kullandı.