Tite: Neymar, Messi ve Ronaldo'nun hemen arkasında

Brezilya Milli Takımı Teknik Direktörü Tite yakın zamanda sakatlıktan dönecek olan Neymar'ın futbol dünyasındaki önemi hakkında konuştu.

Milli Takımı Teknik Direktörü Tite dünyanın en iyi 3 futbolcusundan biri olarak nitelendirdiği 27 yaşındaki Neymar'ın yakın zamanda sakatlıktan döneceğini açıkladı.

Brezilyalı futbolcu Haziran ayında 'a karşı oynanan mücadelede sakatlandığı için Copa America'ya katılamamıştı.

Tite basın toplantısında yaptığı açıklamada, ''Katar'a karşı oynadığımız hazırlık maçının 17. dakikasında sakatlanarak çıkmak zorunda kalan Neymar, yeşil sahalara dönmeye hazır. Eğer hazır olmasaydı geri dönmezdi. Onu hiçbir şekilde zorlamadık. Ben ve görevli personel ekibi onun gelişimine özen göstereceğiz.'' dedi.

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Brezilyalı teknik adam, Neymar'ın yokluğuna rağmen Copa America'yı kazansalar da eski yıldızının planlarının ayrılmaz bir parçası olduğunu ve onu dünyanın en iyi futbolcuları listesinde Messi ve Ronaldo'nun hemen arkasında gördüğünü belirtti.

Takımın Neymar'a ve Neymar'ın da takıma ihtiyaç duyduğunu söyleyen Tite, '' 'yi ve 'yu en başa koyuyorum çünkü onlar farklı bir nesil. Ancak diğer tarafta Neymar ve Eden Hazard var. Bunlar benim için sıra dışı iki oyuncu. Neymar çok hızlı ve durdurulamaz.'' diyerek Brezilyalı futbolcunun önemini vurguladı.