Tite: Messi bana çenemi kapamamı söyledi

Brezilya Milli Takımı Teknik Direktörü Tite, Arjantin ile oynanan maçta Lionel Messi ile arasında geçen diyaloğu anlattı.

'da yapılan dostluk maçında , 4 maçlık cezası sona eren 'nin tek golüyle 'yı mağlup etti. Brezilya'nın 58 yaşındaki teknik direktörü Tite, karşılaşma sonrası Messi ile ilgili açıklamalarda bulundu.

İlk yarıda Messi, karşılaşmanın hakemine itiraz eden Tite'ye parmaklarıyla 'sus' işareti yapmıştı. O hareket üzerine Tite ise şunları söyledi:

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"Hakeme itiraz ettim çünkü Messi'nin sarı kart görmesi gerekiyordu. Messi ise bana çenemi kapatmamı söyledi. Ben de ona çenesini kapatmasını söyledim. Hepsi bu."

"Daha fazla bu konu hakkında yorum yapmak istemiyorum. Güçlü hakemlere ihtiyacımız var. Messi'nin kart görmesi lazımdı, itiraz etmekte haklıydım."

Arjantin mağlubiyeti ile birlikte 5 maç üst üste galibiyete hasret kalan Brezilya, son olarak Copa America finalinde 'yu mağlup etmişti.