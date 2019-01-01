Tite: En iyi oyunlarımızdan biriydi

Brezilya teknik direktörü Tite, Copa America'da Peru karşısında alınan 5-0'lık galibiyetin ardından açıklamalarda bulundu.

2019 Copa America'ya ev sahipliği yapan , 'yu 5-0 ile geçerek grubu lider tamamladı. Grubun diğer maçlarında 1 galibiyet 1 de beraberlik almışlardı.

Teknik direktör Tite, maç sonrası yaptığı açıklamalarla takımın performansından ötürü duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

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"En iyi oyunlarımızdan birini sergiledik. Eğer saha iyiyse iyi bir performans göstermenize yardımcı olur. Maç başına 600 pas yapıyorduk ancak skora yansıtamıyorduk. Bu maçta etkinliğimizi arttırdık."

58 yaşındaki teknik adam, oyuncularına bu maçtaki performans seviyesini korumaları gerektiği mesajını verdi.

"Bu oyunu devam ettirmeliyiz. Devre arasında oyunculara her türlü duruma hazırlı olmamız gerekiğini söyledim. Aynı hızda ilerlemeliyiz çünkü bu bizim karakterimizde var. Bu da bize güven veriyor. Kazanmak için buradayız ve iyi bir futbol ortaya koymak istiyoruz. Elimizden gelenin en iyisini yapmak ve mutlu olmak istiyoruz. Çalışmanın verdiği hazzı tatmak, iyi ve kötü yaptığımız şeyleri anlamak istiyoruz."