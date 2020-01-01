Timo Werner'in aklı Liverpool'da

Barcelona ve Manchester United'ın istediği Alman golcü, Liverpool'dan gelecek hamleyi bekliyor.

ekiplerinden Leipzig forması giyen Timo Werner, bu sezon Alman ekibin formasıyla çıktığı 33 maçta 27 gol ve 10 asistlik performans sergiledi.

23 yaşındaki genç golcünün bu performansı Avrupa'nın dev ekiplerinin dikkatini çekti.

The Athletic'in haberine göre İspanya ekiplerinden ve İngiltere Premier Lig ekiplerinden , Alman oyuncu için tekliflerini yaptı.

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Ancak Timo Werner kesin kararını vermek için kendisiyle ilgilenen bir diğer kulüp olan 'dan gelecek hamleyi bekleme kararı aldı.

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Geçtiğimiz günlerde açıklamalarda bulunan Werner "Liverpool şu an dünyanın en iyi takımı ve böyle bir kulübün sizinle ilgilenmesi gerçekten gurur verici bir durum" ifadelerini kullandı.

Kadrosunda Sadio Mane, Roberto Firmino ve Mohamed Salah'ı barındıran Liverpool'da bu transfer için teknik direktör Jürgen Klopp'un kararı bekleniyor.

Timo Werner'in kontratında 51 milyon euroluk serbest kalma bedeli bulunuyor. Werner'i isteyen takımlar, Nisan ayından önce bu bedeli ödeyerek oyuncuyu takımlarına katma hakkına sahip.