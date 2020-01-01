Timo Werner: Liverpool'un sistemine uyabilirim

RB Leipzig'in 23 yaşındaki santrforu Timo Werner, Liverpool ile ilgili olan transfer iddiaları ile ilgili konuştu.

ekiplerinden Leipzig'de forma giyen Alman futbolcu Timo Werner, iddialarına yanıt verdi.

Werner, Liverpool'un teknik direktörü Jürgen Klopp'un dünyanın en iyi hocası olduğunu belirtti ve onun oyun sistemine uyabileceğini söyledi.

Welt'e konuşan 23 yaşındaki oyuncu, deplasmanında galibiyeti getiren golü kaydetmiş olmasının İngiliz medyasının dikkatini çekmiş olabileceğine vurgu yaparak şunları dile getirdi:

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Daha fazla takım

"Londra'da oynadığımız futbol, medyada adımın Liverpool ile geçmesine sebep oldu. Liverpool'da dünyanın en iyi teknik direktörü ve aynı zamanda Alman olan Jürgen Klopp var. Oyun tarzımın Liverpool'un sistemine iyi bir şekilde uyum sağlayabileceğini gösteren birçok şey var."

Öte yandan Bundesliga'da ile şampiyonluk yarışı veren takımına olan bağlılığının altını çizen Werner şöyle devam etti:

"Şu an burada böyle hızla ilerlerken gelecek yıl nerede oynayacağımı düşünmek zor. Ara transfer döneminde şampiyonluğu kafamıza çok takarak hata yaptık. Kendimizi çok fazla baskı altına aldık."