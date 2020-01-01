Timo Werner, Liverpool'a gitmeye hazır

Liverpool, Alman oyuncunun sözleşmesinde bulunan serbest kalma bedelini ödediği takdirde transferi tamamlayabilir.

ekiplerinden Leipzig'de forma giyen golcü oyuncu Timo Werner, kariyerini 'da sürdürmek istiyor.

İngiliz ekip, 15 Haziran'dan önce 60 milyon euroluk serbest kalma bedelini ödediği takdirde Alman golcüyü transfer edebilir.

Ancak Sky Sports'un haberine göre Liverpool, bu hamleyi yapma konusunda istekli görünmüyor.

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Timo Werner, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada "Jürgen Klopp, dünyanın en iyi teknik direktörü. Liverpool'un oyun sistemi de benim için çok uygun" ifadelerini kullanmıştı.

Bu sezon Leipzig formasıyla 36 resmi maça çıkan 24 yaşındaki oyuncu 27 gol ve 11 asistlik bir performans sergiledi.

de Timo Werner ile ilgilenen kulüpler arasında bulunuyor.