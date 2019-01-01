Tim Sherwood'dan Dele Alli'ye övgü

İngiliz teknik adam Tim Sherwood, Dele Alli'nin Jose Mourinho yönetiminde en üst seviyelere çıkabileceğini düşünüyor.

'ın eski teknik direktörlerinden Tim Sherwood, Jose Mourinho yönetimindeki ilk maçından galibiyetle ayrılan Tottenham'da genç yıldız Dele Alli'nin performansını değerlendirdi.

Premier League.com'a açıklamalarda bulunan İngiliz teknik adam, "Delle, Mourinho'nun en önemli oyuncularından biri olmak için gereken tüm niteliklere sahip" ifadelerini kullandı.

Sherwood, Jose Mourinho'nun kaleye sırtı dönük oynayan bir on numarayı tercih etmediğinin altını çizerken şunları dile getirdi:

"Jose ceza sahasına topsuz koşular yapacak, rakip stoperlerin dengesini bozacak ve bu sayede Harry Kane'e boş alan yaratacak bir oyuncu istiyor. Dele, West Ham karşısında bu görevi harika bir şekilde yerine getirdi."

İngiltere Milli Takımı ve 'un eski golcüsü Michael Owen ise Sherwood'un Dele Alli ile ilgili değerlendirmelerine katılırken şöyle konuştu:

"Son haftalarda yükselişe geçen bir form grafiği vardı fakat West Ham maçının ilk yarısında sergilediği perfomans muhteşemdi. Bana kalırsa karşılaşmanın yıldızıydı."

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Geçtiğimiz aylarda sakatlık sorunlarıyla uğraşan 23 yaşındaki Alli, bu sezon takımıyla sahaya çıktığı 11 karşılaşmada 2 gol atıp 2 de asist yaptı.

Jose Mourinho yönetimindeki ilk maçına karşısında çıkan Tottenham, 26 Kasım Salı günü Şampiyonlar Ligi B Grubu maçında Olympiakos'u ağırlayacak.