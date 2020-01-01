Tim Howard, futbola geri döndü

Manchester United ve Everton formalarını giyen ABD'li kaleci Tim Howard, ülkesinde futbola geri döndü.

Bir dönem ile formaları giyen ve 5 ay önce emekli olan 'li kaleci Tim Howard, USL takımlarından Memphis 901'de futbola döndü.

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, 40 yaşındaki kalecinin ayrıca kulüpte sportif direktör olduğu belirtildi.

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Kulüpte hissesi de bulunan Tim Howard yaptığı açıklamada, "Ekim ayında emekli olduğumdan beri futbola olan bağlılığım arttı. Kazanma duygusu beni devam etmeye itti. Futbol oynamayı ve mücadele etmeyi çok seviyorum, bu bana ikisini de yapma fırsatı veriyor." ifadelerini kullandı.

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Tecrübeli file bekçisi, Manchester United ve Everton formalarını toplamda 491 kez giymişti.

2016 yılında ekiplerinden Colorado Rapids'e transfer olan Howard, Ekim 2019'da emekli olmuştu.