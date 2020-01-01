Thuram'a tükürük cezası kapıda

Mönchengladbach'ın Fransız forveti, Hoffenheim'a 2-1 yenildikleri maçta rakibine tükürdüğü için büyük bir cezayla karşı karşıya.

'da dün oynanan maçta 'a 2-1 yenilen Borussia 'ta Marcus Thuram, rakibine tükürdüğü için gördüğü kırmızı kart sonrasında büyük bir ceza alabilir.

Maçın 79. dakikasında Stefan Posch'a tüküren Fransız forvet, hakemin görmediği bir anda Posch'un tam suratına tükürmüştü. VAR incelemesi sonrasında yaptığı hareket nedeniyle oyundan atılan Thuram, maçtan sonra yaptığı açıklamada özür diledi. Gladbach formasıyla ilk kez kırmızı kart gören Thuram, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Bugün karakterime hiç uymayan bir şey yaşandı. Bu bir daha asla olmayacak. Stefan Posch'tan, diğer rakip oyunculardan, takım arkadaşlarımdan, ailemden ve yaptığım hareketi gören herkesten özür diliyorum" ifadelerini kullandı.

Gladbach teknik direktörü Marco Rose de maç sonrasında yaptığı açıklamada Thuram'ın hareketi yüzünden tüm kulüp adına özür diledi. Thuram'ın cezasına ilişkin kararın önümüzdeki günlerde açıklanması bekleniyor.

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13 hafta sonunda 18 puan toplayabilen Gladbach, ligde sekizinci sırada yer alıyor.