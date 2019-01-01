Thorgan Hazard, sözleşme yenilemezse Dortmund'a satılacak

Borussia Möncengladbach'ın Belçikalı oyuncusu Thorgan Hazard, 2020'de bitecek kontratını yenilemezse satılabilir.

Borussia 'ın başarılı oyuncusu Thorgan Hazard'ın 2020 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Gladbach ile kontratını henüz yenilemeyen Hazard'ın bu tutumu Alman kulübünü zor durumda bırakıyor.

Bild gazetesinin haberine göre, Eden Hazard'ın kardeşi olan Thorgan Hazard'ın kontratını yenilemeye yanaşmaması satılmasına yol açabilir.

Habere göre Gladbach kulübü, 'un takip ettiği kardeş Hazard için 42 milyon Euro bonservis bedeli istiyor.

Thorgan Hazard, Borussia Mönchengladbach adına çıktığı 175 maçta 45 gol ve 44 asist kaydetti.