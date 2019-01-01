Thorgan Hazard M'Gladbach'tan ayrılıyor

M'Gladbach'ın Belçikalı kanat oyuncusu Thorgan Hazard'ın 40-50 milyon euro arası bonservis bedeliyle Dortmund'a transfer olabileceği öne sürüldü.

Kulübü M'Gladbach ile 2020 yılında sona erecek olan sözleşmesini uzatmaya yanaşmayan Thorgan Hazard, bu yaz takımdan ayrılabilir.

M'Gladbach Sportif Direktörü Max Eberl, kulübün internet sitesine yaptığı açıklamada ayrılığın sinyalllerini verdi.

Eberl, "Thorgan'ın sözleşmesini uzatmak istediğimizi kendisine uzun zaman önce ilettik. O zaman cevap vermemişti. Şimdi ise bize sözleşme yenilemek istemediğini söyledi" diye konuştu.

Kicker'in haberine göre Thorgan Hazard'ı kadrosuna katması en olası olan kulüp Dortmund. Ancak basını, 'un devrede olduğunu ve Dortmund'dan daha büyük bir teklif yapabileceğini yazıyor.

Eberl, Hazard'ın transferi için yetkinin hala kendilerinde olduğunu vurgularken, "Onu transfer etmek isteyen değerinin karşılığını vermeli. O 'nın en iyi hücumcularından ve dünyanın en iyi milli takımlardan birinin değişmez oyuncusu" ifadelerini kullandı.

'nin yıldızı Eden Hazard'ın kardeşi olan Thorgan Hazard bu sezon 29 resmi maçta 12 gol atıp 11 de asist yaptı.