Thomas Tuchel'in devraldığı İngiltere'de Harry Kane'e kötü haber

Thomas Tuchel'in teknik direktörlük koltuğuna oturduğu İngiltere'de Harry Kane'in kaptan olarak kalmasının garantisi yok.

İngiltere, Tuchel'i yeni teknik direktör olarak açıkladı

Alman çalıştırıcı henüz kaptanın kim olacağına karar vermedi

Harry Kane'in kaptanlığı tehlikede olabilir

NE OLDU? Avrupa Futbol Şampiyonası sonrası Gareth Southgate ile yollarını ayıran İngiltere Milli Takımı'nda yeni teknik direktör Thomas Tuchel oldu. Tuchel, Lee Carsley'nin yöneteceği Kasım ayındaki maçların ardından Ocak ayında takımın başına geçecek.

İngiltere'nin kaptanı Harry Kane ile Tuchel, Bayern Münih'te birlikte çalışmıştı.

BÜYÜK RESİM: Thomas Tuchel, Harry Kane ile yeniden çalışacağı için heyecanlı ancak forvete duyduğu hayranlığa rağmen henüz milli takım kaptanının kim olacağı konusunda kararını vermediğini söyledi. Harry Kane, 2018 Dünya Kupası'ndan bu yana kaptanlık pazubandını taşıyor.

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NE SÖYLENDİ? Thomas Tuchel'e Harry Kane'in kaptan olarak kalıp kalmayacağı sorulduğunda şu yanıtı verdi: "Herkes Harry'yi sevdiğimi biliyor. Onu Bayern'e getirmek için çok uğraşmıştım. O zaten bir efsane. Ancak kaptanlık hakkındaki kararı vermek için daha çok erken. Lee'ye saygı duyup sonraki iki maçta alacağı kararlara karışmak istemiyorum."

DAHA FAZLASI: Harry Kane ise İngiltere Futbol Federasyonu'nun Thomas Tuchel'i resmi olarak açıklamasının ardından X'te şunları yazdı: "Patronun yönetiminde tekrar oynamak için sabırsızlanıyorum!"